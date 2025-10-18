Senior verliert sechsstelligen Betrag bei Anlagebetrug

Ein Senior aus Memmingen ist Opfer eines Anlagebetrugs geworden und hat einen sechsstelligen Geldbetrag verloren. Der 84-Jährige war Angaben der Polizei zufolge über ein Video auf eine vermeintlich lukrative Geldanlage aufmerksam geworden. Nach einer ersten Überweisung von 250 Euro kontaktierte ihn ein unbekannter Täter und gaukelte ihm eine Rendite von mehr als 67.000 Euro vor.

Unter dem Vorwand, dafür vorab Steuern zahlen zu müssen, soll sich der Betrüger Zugriff auf den Computer des Mannes verschafft und während eines Telefonats mehrere hohe Geldbeträge überwiesen haben. Der Schaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 183.000 Euro. Die Ermittlungen dauerten an.