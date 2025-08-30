Streit eskaliert - Mann verletzt anderen mit Cuttermesser

Bei einem Streit in einer Gaststätte im Landkreis Passau hat ein 30-Jähriger einen anderen Mann mit einem Cuttermesser leicht im Gesicht verletzt.

Zunächst habe es am Freitagabend in Vilshofen an der Donau nur eine verbale Auseinandersetzung zwischen den beiden gegeben, die dann in Handgreiflichkeiten zwischen dem 30-Jährigen und einem 17-Jährigen mündete, teilte die Polizei mit. Dabei ging auch der Vater des Jugendlichen auf den Älteren los.

Der 30-Jährige zog daraufhin ein Cuttermesser und verletzte den Vater im Gesicht. Die eintreffenden Beamten konnten die Situation laut Polizei schnell beruhigen. Zum Auslöser des Streites machte eine Polizeisprecherin zunächst keine Angaben. Der 30-Jährige stellte sich noch am Abend selbst der Polizei.