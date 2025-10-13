Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Augsburger Allgemeine
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Bayern
Icon Pfeil nach unten

Kriminalität: Streit um Mietsache - Opfer geschlagen und ausgeraubt

Kriminalität

Streit um Mietsache - Opfer geschlagen und ausgeraubt

Im Allgäu streiten sich drei Menschen um eine Mietangelegenheit. Dabei geht es handfest zu.
Von dpa
    • |
    • |
    • |
    Das Opfer wurde mit einer Schusswaffe bedroht. (Symbolbild)
    Das Opfer wurde mit einer Schusswaffe bedroht. (Symbolbild) Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

    Im Streit um eine Mietsache ist ein Mann im schwäbischen Memmingen gewürgt, geschlagen, mit einer Schusswaffe bedroht und ausgeraubt worden. Die zwei Verdächtigen, ein 50-Jähriger und eine 31-Jährige, sitzen mittlerweile in Untersuchungshaft, wie die Polizei mitteilte. Sie sollen das Opfer Ende September traktiert haben. Der Mann wurde leicht verletzt. Zudem wurden sein Wohnungsschlüssel sowie sein Mobiltelefon geraubt. Worum es bei dem Streit genau ging, war zunächst unklar.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden