Taschen und Schmuck im Wert von halber Million Euro erbeutet

Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in München sind Designertaschen und Schmuck im Wert von rund einer halben Million Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilte, sollen am Samstag ein oder mehrere unbekannte Täter über die Umfriedung gestiegen und so auf das Grundstück gelangt sein. Mit Gewalt und einem Werkzeug sollen er oder sie die Terrassentür einer Erdgeschosswohnung geöffnet haben.

Anschließend seien die Wohnräume durchsucht und 15 bis 20 Handtaschen sowie Schmuck entwendet worden. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren und sucht nach dem oder den flüchtigen Tätern.