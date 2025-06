Überfall auf Juwelier bei «Aktenzeichen XY... Ungelöst»

Ein Überfall auf einen Juwelier im mittelfränkischen Fürth im Dezember 2023 ist bis heute ungeklärt. Nun wenden sich die Ermittler in der ZDF-Fernsehsendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst» an die Öffentlichkeit und erhoffen sich Hinweise zu den Tätern.

Die beiden bislang unbekannten Männer betraten nach Angaben der Polizei am 22. Dezember 2023 kurz nach 17.00 Uhr das Juweliergeschäft in der Fürther Königstraße. Dabei sollen sie eine Mitarbeiterin bedroht und die Herausgabe von Schmuck gefordert haben. Sie zerschlugen demnach mehrere Vitrinen und entkamen mit diversen Schmuckstücken. Sie flüchteten zunächst mit einem E-Scooter und dann zu Fuß. Bilder aus Überwachungskameras und von den gestohlenen Schmuckstücken sollen helfen, die Täter zu überführen. Die Sendung wird an diesem Mittwoch (25. Juni) um 20.15 Uhr im ZDF zu sehen sein.