Überfall auf Seniorin: Flüssigkeit ins Gesicht gespritzt

Der Täter spritzte ihr etwas ins Gesicht und raubte sie aus: Eine 76-Jährige ist in Oberbayern Opfer eines Überfalls geworden. Ein Mann klingelte am Dienstag an der Haustür der Seniorin in Eching im Landkreis Freising. Als sie öffnete, spritzte er ihr Polizeiangaben zufolge eine Flüssigkeit ins Gesicht. Mit brennenden Augen habe das Opfer über die Terrasse zu ihrer Nachbarin flüchten können.

Als die Frau in ihre Wohnung zurückkehrte, stellte sie laut Polizei den Diebstahl ihrer Geldbörse mit 40 Euro Bargeld fest. Eine Zeugin im ersten Stock des Hauses sah den mutmaßlichen Täter mit einem Rucksack vom Tatort weggehen. Der Mann soll ebenfalls am Dienstag an weiteren Türen in der Nachbarschaft geklingelt haben, wo jedoch niemand öffnete.

Der Verdächtige wird als etwa 170 cm groß und schlank beschrieben. Er war dunkel gekleidet, trug eine schwarze Sturmhaube bis über die Nase. In der Hand hielt er eine kleine Dose, die 15 bis 20 Zentimeter groß war.