Überfall und Fahrerflucht bei «Aktenzeichen XY... Ungelöst»

In zwei Fällen erhofft sich die unterfränkische Polizei neue Hinweise. Sie sind Thema der ZDF-Sendung «Aktenzeichen XY... Ungelöst», die an diesem Mittwoch (30. Juli) ausgestrahlt wird, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte.

Konkret geht es um einen tödlichen Verkehrsunfall im April auf der Autobahn 3 bei Wertheim (Main-Tauber-Kreis). Ein 65 Jahre alter Mann brachte seinen Lkw nach einer Panne auf dem Standstreifen zum Stehen. Nach dem Aussteigen wurde er von einem weißen Kleintransporter erfasst. Er starb an den Verletzungen. Die Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried sucht mit einer Ermittlungskommission nach dem Fahrer des Kleintransporters.

Zumindest teilweise ungeklärt ist auch der Raubüberfall auf einen Juwelier in Würzburg vom März. Zwar wurde im Mai eine Verdächtige in Belgien festgenommen, zwei weitere Verdächtige sind aber nach Polizeiangaben noch nicht gefasst.

Und: Auch um den Cold Case Maria Köhler soll es in der Sendung gehen. Rund 41 Jahre nach dem gewaltsamen Tod der damals 19-Jährigen in Aschaffenburg wurde kürzlich ein Tatverdächtiger in der Türkei festgenommen. Er soll nun nach Deutschland überstellt werden. Der Fall war bereits früher Thema der Sendung.