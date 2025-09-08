Uhren im Wert von rund 500.000 Euro aus Auto gestohlen

Einem Uhrenhändler sind an einer Raststätte an der Autobahn 3 bei Schlüsselfeld (Landkreis Bamberg) Uhren im Wert von rund 500.000 Euro gestohlen worden. Der Mann legte am späten Sonntagnachmittag eine Pause eine und stellte sein Auto zum Laden an einer E-Ladesäule ab, wie die Polizei mitteilte. Als er zurückkam, bemerkte er, dass sein Auto nicht mehr versperrt war. Unbekannte hatten den Angaben zufolge in der Zwischenzeit eine Tasche aus dem Fahrzeug entwendet. Darin befanden sich zahlreiche hochwertige Uhren. Die Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen.

