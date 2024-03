Unbekannte legen Steinplatte auf Gleise

Unbekannte haben in München zwischen zwei S-Bahnhaltestellen eine Steinplatte auf die Gleise gelegt.

Eine S-Bahn überfuhr sie, eine Regionalbahn konnte noch rechtzeitig bremsen, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Die S-Bahn wurde dabei nicht beschädigt. Deren 24-jähriger Zugführer hatte am Freitagnachmittag plötzlich einen Schlag am Zug gespürt und daraufhin den Fahrdienstleiter informiert. Dadurch wurde die nachfolgende Regionalbahn gewarnt und konnte rechtzeitig bremsen. Die Bundespolizei sicherte die Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Wer und warum die Platte dort abgelegt wurde, blieb zunächst unklar.

(dpa)