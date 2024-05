Unbekannte stehlen Gasflaschen im Wert von 300.000 Euro

Unbekannte haben im unterfränkischen Landkreis Kitzingen gefüllte Gasflaschen im Wert von rund 300.000 Euro gestohlen.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, verschafften sich die Täter zwischen Freitagnachmittag und Montagabend Zugang zu dem umzäunten Gelände einer Firma in Marktbreit. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Täter die mittlere dreistellige Anzahl an Gasflaschen mit mindestens einem größeren Fahrzeug abtransportiert haben. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

(dpa)