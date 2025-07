Vater erstochen? Mordprozess gegen Jugendlichen beginnt

Ein Jugendlicher steht ab Donnerstag wegen tödlicher Messerstiche auf seinen Vater vor dem Landgericht in Nürnberg. Der damals 16-Jährige soll den 61-Jährigen in Rückersdorf (Landkreis Nürnberger Land) nach einem Streit mit einem Messer angegriffen und tödlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Jugendlichen Mord vor.

Der Jugendliche soll seinem Vater im vergangenen Dezember mit einem Küchenmesser von hinten in den Rücken gestochen haben, als dieser nach der Auseinandersetzung das Haus verlassen habe, teilte eine Justizsprecherin mit. Der Mann habe sich umgedreht, daraufhin soll ihn der Sohn noch zweimal in den Oberkörper gestochen haben. Der Mann starb später im Krankenhaus. Die Polizei nahm den 16-Jährigen fest.

Die Verhandlung vor der Jugendkammer ist nach Angaben des Gerichts nicht öffentlich. Ein Urteil soll voraussichtlich am zweiten Verhandlungstag, am 6. August, verkündet werden. Das Gericht wird die Öffentlichkeit darüber in einer Pressemitteilung informieren. Der Fall hatte damals für große Betroffenheit an der Schule und im Wohnort des 16-Jährigen gesorgt.