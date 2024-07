Vier Männer bei Einbruch in Wohnhaus festgenommen

Vier Männer hat die Polizei im Landkreis Würzburg bei einem Einbruch auf frischer Tat ertappt und festgenommen. Sie befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Gegen 23 Uhr meldete am Sonntag eine Frau aus Unterpleichfeld einen Einbruch in ihr Wohnhaus, wie Polizei und Staatsanwaltschaft berichteten. Sie bemerkte die Eindringlinge und flüchtete zu einer Nachbarin, von wo aus sie die Polizei verständigte. Zahlreiche Einsatzkräfte umstellten daraufhin das Haus.

Bei der Durchsuchung des Gebäudes konnten die Beamten vier Tatverdächtige festnehmen, die teilweise noch im Besitz ihrer Beute – Schmuck im Wert von rund 1.000 Euro – waren.

Die Männer im Alter von 23 bis 50 Jahren verbrachten die Nacht in Polizeigewahrsam. Am Sonntag wurden sie dem Amtsgericht vorgeführt. Der Ermittlungsrichter ordnete aufgrund des dringenden Tatverdachts Untersuchungshaft an. Die Männer wurden in verschiedene Justizvollzugsanstalten gebracht.