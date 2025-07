Vier Menschen nach Schockanrufen festgenommen

Vier Menschen sind nach zwei Fällen von Schockanrufen in Nürnberg festgenommen worden, darunter eine 13-Jährige. Zwei Männer im Alter von 32 und 47 Jahren sowie eine 42 Jahre alte Frau werden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, wie die Polizei mitteilte. Das Mädchen brachten die Beamten zu einer Jugendschutzstelle.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hatte ein Nachbar seine 82 Jahre alte Nachbarin laut telefonieren hören und beobachtete dann, wie sie ein Kuvert aus dem Fenster warf. Ein Mann soll den Angaben zufolge damit geflüchtet sein. Eine Streife kontrollierte daraufhin ein Taxi, in dem zwei Männer saßen. Darin fanden sie laut Polizei ein Kuvert mit insgesamt 15.000 Euro. Erste Ermittlungen zufolge hatte ein Unbekannter die Frau angerufen und ihr gesagt, dass in der Nachbarschaft eingebrochen worden wäre. Ihr Name stünde auf einem Zettel, welcher bei dem Einbrecher gefunden worden sei. Sie solle daher all ihr Bargeld an einen Polizisten übergeben.

Der zweite Vorfall ereignete sich bereits am Dienstagnachmittag. Eine 61-Jährige erhielt laut Polizei einen Anruf: Sie solle 20.000 Euro am Amtsgericht übergeben. Die Frau fuhr den Angaben nach dorthin. Doch aus Angst rief sie ihre Tochter an und berichtete das Geschehen. Die Tochter rief die Polizei und es fand keine Geldübergabe statt.

Im Rahmen einer Fahndung wurden die 13-Jährige und die 42-Jährige festgenommen. Die Ermittlungen zu den genauen Umständen der beiden Taten und zu möglichen weiteren Beteiligten dauerten zunächst an.