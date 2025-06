Vier Tatverdächtige nach Drogenfund in München festgenommen

Nach einem Hinweis hat die Polizei in München vier mutmaßliche Drogendealer festgenommen und große Mengen Betäubungsmittel sichergestellt. Ein Anwohner hatte verdächtige Beobachtungen an einem stillgelegten Auto in einer Tiefgarage im Stadtteil Milbertshofen gemeldet, wie die Polizei berichtete.

Zivile Einsatzkräfte überprüften den Angaben nach daraufhin das Fahrzeug und stellten dabei intensiven Marihuanageruch sowie eine größere Menge Marihuana im Inneren fest. Die Ermittlungen führten demnach zu einem 22-Jährigen aus München, dem der Wagen zugeordnet werden konnte. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft München seien Durchsuchungsbeschlüsse für das Fahrzeug und die Wohnung des Verdächtigen erlassen worden.

Kiloweise Drogen gefunden

Im Auto entdeckten die Ermittler über ein Kilogramm Marihuana, das ebenso wie das Fahrzeug beschlagnahmt wurde, wie die Polizei mitteilte. In der Wohnung des 22-Jährigen seien zudem über zehn Kilogramm Marihuana, fast ein Kilogramm Kokain, mehrere Flaschen eines mutmaßlichen Betäubungsmittel-Cocktails mit Codein, mehrere tausend Euro Bargeld sowie ein Messer gefunden worden.

Im Rahmen der Ermittlungen ergaben sich Hinweise auf drei weitere Tatverdächtige. Noch am selben Tag wurden laut Polizei zwei 21-Jährige und ein 24-Jähriger - alle aus München - vorläufig festgenommen. Auch ihre Wohnungen seien durchsucht worden. Die Beamten beschlagnahmten dort weitere geringe Mengen Marihuana sowie mehrere zehntausend Euro Bargeld.

Gegen die vier Tatverdächtigen wird wegen illegalen Handels mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge sowie wegen bewaffneten Handels mit Cannabis ermittelt. Drei der Männer wurden einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der Haftbefehl erließ. Der 22-Jährigen blieb jedoch auf freiem Fuß.