Kriminalität

18:45 Uhr

Wie Gabi M. die Messerattacke des Würzburger Attentäters überlebte

Plus Die Verkäuferin rettete ein elfjähriges Mädchen und wurde selbst zum Opfer des Attentäters. Ihre Liebe zu Elvis Presley spielte an diesem Tag eine schicksalhafte Rolle.

Von Manfred Schweidler

Warum Gabi M. ausgerechnet an Elvis Presley gedacht hat, als sie blutend auf dem Gehsteig lag und um ihr Leben rang? Es klingt absurd. Aber die 53-jährige Würzburgerin erinnert sich noch genau an den Moment. Und was war schon normal in diesen Minuten des 25. Juni 2021, als ein Mann in der Würzburger Innenstadt mit einem Messer Passanten angriff?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .