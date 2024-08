Zoll findet knapp fünf Tonnen gefälschte Markenklamotten

Zöllner haben bei Kontrollen in Hof insgesamt knapp fünf Tonnen gefälschte Markenklamotten sichergestellt. Allein im Juni und Juli seien in vier Lastwagen aus der Türkei mehrere hundert Kilogramm gefälschte Textilien gefunden worden, teilte der Zoll mit. Seit September letzten Jahres führten die Beamten bei zwei Speditionen in Hof immer wieder Kontrollen durch. Insgesamt fanden die Beamten dabei mehr als 23.000 gefälschte Kleidungsstücke mit einem Gesamtgewicht von rund 5.000 Kilogramm.

Überwiegend bei Lastwagen, die aus der Türkei gekommen waren, seien die Beamten fündig geworden, hieß es weiter. Die Lieferungen sollten demnach unter anderem nach Polen und in die Slowakei gehen. Die Klamotten sollen nun vernichtet werden.