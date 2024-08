Zu volle Taschen - Ladendiebin misslingt Fluchtversuch

Eine mutmaßliche Ladendiebin hat sich die Taschen in einem Rosenheimer Supermarkt so vollgestopft, dass sie mit ihrer Beute nicht mehr wegrennen konnte. Laut Polizei soll die 39-Jährige aus München Lebensmittel für etwa 80 Euro in ihre mitgebrachten Tüten gepackt und den Laden verlassen haben, ohne zu bezahlen.

Mitarbeiter beobachten die Frau und verfolgten sie nach draußen. Die mutmaßliche Diebin habe versucht, mit den vollen Taschen wegzurennen, wurde eingeholt und zurück in den Laden gebeten. Ein von der Polizei veranlasster Alkoholtest ergab rund drei Promille.