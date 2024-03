Kriminalität

vor 18 Min.

Zwei Geldautomaten in Niederbayern gesprengt

Zwei Geldautomaten in zwei benachbarten Bankfilialen sind in der Nacht auf Freitag in Niederbayern gesprengt worden.

Die bislang unbekannten Täter seien nach den Sprengungen in Elsendorf (Landkreis Kelheim) geflüchtet, teilte die Polizei mit. Die beiden Gebäude, in denen jeweils auch Wohnungen sind, sei zwar beschädigt worden, sagte ein Sprecher des Landeskriminalamts (LKA). "Die Statiker haben aber kein größeres Problem festgestellt, sodass die beiden Gebäude diesbezüglich wieder freigegeben worden sind." Am Freitagmorgen waren Ermittler demnach noch damit beschäftigt, die Tatorte zu untersuchen. Zur Höhe einer möglichen Beute konnte der LKA-Sprecher daher zunächst keine Angaben machen. Eine Untersuchung des Sprengstoffs in München könnte in den kommenden Tagen Hinweise auf die Täter liefern. Mitteilung Polizei (dpa)

