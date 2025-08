Zwei Männer nach Überfall auf Bäckereien in U-Haft

Nach Überfällen auf Bäckereien in Oberbayern und Schwaben hat die Polizei zwei Verdächtige festgenommen. Es geht um drei Taten in Burgheim und Rennertshofen (Landkreis Neuburg-Schrobenhausen) sowie in Tapfheim (Landkreis Donau-Ries), wie ein Polizeisprecher mitteilte. Die beiden 44 und 27 Jahre alten Männer sitzen nun in Untersuchungshaft.

Zuletzt hatte ein maskierter Mann am Samstagmittag in einer Bäckerei in Burgheim eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Geld von ihr gefordert, wie die Polizei mitteilte. Er sei schließlich mit einer vierstelligen Summe Bargeld zu Fuß geflüchtet.

Nach Angaben des Sprechers soll es sich bei dem mutmaßlichen Täter um den 44-Jährigen handeln. Der 27-Jährige soll bei anderen Überfällen beteiligt gewesen sein. Nach Ermittlungen der Polizei seien die Männer am Samstag festgenommen worden. Ein Richter erließ demnach Haftbefehl gegen die beiden.