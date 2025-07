Zwei Männer nach Überfall auf Rentnerin in U-Haft

Gut zwei Monate nach einem Überfall auf eine Rentnerin in ihrem eigenen Haus sitzen zwei Verdächtige in Untersuchungshaft. Die 19 und 24 Jahre alten Männer aus dem thüringischen Landkreis Hildburghausen werden dringend verdächtigt, die 68-Jährige Ende Mai im unterfränkischen Rentweinsdorf (Landkreis Haßberge) maskiert in deren Einfamilienhaus überfallen, gefesselt, leicht verletzt und bedroht zu haben. Später sollen sie mit einer fünfstelligen Summe Bargeld geflohen sein.

Bei der Fahndung nach den Tätern hatten die Beamten zunächst drei Männer in einem Auto festgenommen, die daraufhin kurzzeitig in Untersuchungshaft saßen. Der Verdacht gegen das Trio erhärtete sich aber nicht.

Am Donnerstagmorgen nahmen thüringische Polizisten dann die zwei derzeitigen Verdächtigen fest. Ein Richter am Amtsgericht Bamberg ordnete Untersuchungshaft für die beiden Männer an. Ermittelt wird weiter.