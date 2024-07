Arbeiter entdecken Menschenknochen in der Donau

Taucher haben bei der Suche nach Fliegerbomben in der Donau einen menschlichen Knochen gefunden. Die Arbeiter hätten am Mittwoch an der Eisenbahnbrücke Bogen in Aiterhofen (Landkreis Straubing-Bogen) Teile einer Schädeldecke entdeckt, teilte eine Polizeisprecherin mit. Für eine rechtsmedizinische Untersuchung übergaben die Beamten die Knochen demnach an die Kriminalpolizei. Wie alt der Knochen ist und wie lange er schon in der Donau lag, war zunächst unklar.

