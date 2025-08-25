Schlägerei und möglicher Raub vor Hofer Bahnhof: Kripo ermittelt

Am späten Samstagabend ist es am Hofer Bahnhof zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern gekommen. Womöglich wurde einer von ihnen beraubt. Das teilte das Polizeipräsidium Oberfranken in einer Meldung mit. Zu dem Vorfall sucht die Kriminalpolizei nun nach Zeugen.

Schlägerei am Hofer Bahnhof: Auslöser wohl Raubdelikt

Wie die Polizei mitteilte, schlug ein 21-jähriger Mann aus Hof gegen Mitternacht sein 18 Jahre altes Opfer aus Selb in der Hofer Bismarckstraße nieder. Im Anschluss nahm der mutmaßliche Täter die Geldbörse und Tasche des 18-Jährigen an sich und flüchtete.

Das Opfer lief ihm hinterher und erwischte den 21-Jährigen vor dem Eingang des Hofer Bahnhofs, rund einen Kilometer von dem Ort entfernt, an dem er kurz zuvor niedergeschlagen worden war. Die beiden Männer gerieten daraufhin in eine Schlägerei. Eine Streife der Bundespolizei bemerkte die Auseinandersetzung und beendete die Rangelei der Männer.

Icon vergrößern Nach der Schlägerei am Hofer Bahnhof ermittelt nun die Kriminalpolizei zu dem Fall. Foto: Patrick Pleul, dpa (Archivbild) Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Nach der Schlägerei am Hofer Bahnhof ermittelt nun die Kriminalpolizei zu dem Fall. Foto: Patrick Pleul, dpa (Archivbild)

Leichte Verletzungen und gestohlene Wertsachen

Der 18-Jährige wurde durch den mutmaßlichen Täter leicht verletzt. Durch die ersten Ermittlungen stellte sich heraus, dass der Schlägerei der mutmaßliche Raub vorausgegangen war. Laut Angaben der Polizei beläuft sich der Wert der gestohlenen Gegenstände auf einen mittleren dreistelligen Betrag.

Den Beamten blieb bisher unklar, ob sich die beiden Männer bereits vor der Tat kannten und welche Hintergründe zu der Schlägerei führten. Die Kriminalpolizei Hof hat den Fall übernommen und ermittelt nun. Im Zuge dessen bitten die Beamten Zeugen um Mithilfe. Wer den Vorfall mitbekommen hat oder etwas dazu zu sagen hat, könne sich unter der Telefonnummer 09281 / 7040 bei den Beamten melden, hieß es in der Mitteilung.