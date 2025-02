Messerstecher noch nicht gefasst - Attacke in Wohngebiet

Nach dem Messerangriff auf einen 40-Jährigen in einem Wohngebiet in Mittelfranken sucht die Polizei noch immer nach dem Täter. Ein Verdächtiger sei noch nicht ermittelt, sagte eine Polizeisprecherin. Ein Unbekannter hatte das Opfer am Donnerstag auf einer Straße in Heilsbronn (Landkreis Ansbach) niedergestochen. Dieses schwebte zwischenzeitlich in Lebensgefahr.

Der Messerstecher ergriff nach der Tat die Flucht. Trotz großangelegter Fahndung mit zahlreichen Kräften und einen Hubschrauber konnte die Polizei ihn nicht fassen. Der 40-Jährige kam mit Stichverletzungen im Oberkörper ins Krankenhaus.

Wieso der Angreifer auf den anderen Mann mit dem Messer losging, konnte die Polizei zunächst nicht sagen. Die Ermittler gehen aber davon aus, dass sich die beiden kannten. Hinweise auf eine Amok- oder Terrortat gibt es demnach nicht. Die Kriminalpolizei will nun eine Sonderkommission gründen, um den Fall zu klären und den Täter zu finden.