Mutter und Tochter tot in Haus gefunden

In einem Haus in Niederbayern sind die Leichen von einer Mutter und ihrer erwachsenen Tochter gefunden worden. Wie die Polizei mitteilte, entdeckte ein Angehöriger die Toten am Sonntag in einem Haus in Schalkham (Landkreis Landshut). Nach ersten Erkenntnissen gehen die Ermittler davon aus, dass die Tochter ihre über 70-jährige Mutter erschossen und sich danach selbst getötet hat.

Hinweise darauf, dass andere Menschen an dem Vorfall beteiligt gewesen sein könnten, gebe es nicht, teilte die Polizei mit. Die Schusswaffe habe die Tochter legal besessen. Die beiden Leichen sollten laut Polizei untersucht werden, um die genaue Todesursache zu ermitteln. Weitere Details, auch zu den Hintergründen der Tat, wollten die Ermittler unter Verweis auf Rücksicht auf die Angehörigen der beiden Frauen nicht nennen.