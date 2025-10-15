Icon Menü
Kripo ermittelt: Zwei Tote in verrauchtem Haus gefunden

Kripo ermittelt

Zwei Tote in verrauchtem Haus gefunden

Mitarbeiter eines Pflegedienstes bemerken Rauch in einem Haus in Niederbayern. Sie setzen einen Notruf ab. Wenig später finden Rettungskräfte zwei leblose Menschen.
Von dpa
    Feuerwehrleute waren auch nach dem Fund der beiden Leichen noch am Haus im Einsatz. (Symbolbild)
    Feuerwehrleute waren auch nach dem Fund der beiden Leichen noch am Haus im Einsatz. (Symbolbild) Foto: Niklas Treppner/dpa

    Rettungskräfte haben zwei Tote in einem verrauchten Haus in Niederbayern gefunden. Es handle sich bei den beiden mutmaßlich um ein Ehepaar im Alter von 83 Jahren, das in dem Haus in Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) nahe der Grenze zu Tschechien wohnte, teilte die Polizei mit. Wie die beiden Menschen gestorben sein könnten, blieb zunächst unklar. Die Kripo Passau ermittle dazu ebenso wie zur Ursache für den Rauch, hieß es.

    Den Rauch im Haus bemerkt hatten laut Polizei Mitarbeitende eines Pflegedienstes am Mittwochmorgen. Daraufhin hätten diese einen Notruf abgesetzt. Später fanden Rettungskräfte die beiden Leichen. Feuerwehr, Rettungskräfte und Polizei waren am Vormittag weiter im Einsatz.

