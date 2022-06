Oberallgäuerin hat Multiple Sklerose – und ging zur Therapie nach Mexiko

Plus Birgit Feucht aus dem Oberallgäu leidet an Multipler Sklerose. Mehr als 20 Jahre lang. Dann unterzieht sie sich einer hierzulande seltenen Behandlung. Mit Erfolg?

Ihre Geschichte hat viele Menschen im Allgäu und darüber hinaus bewegt – und zum Spenden animiert: Vor über 20 Jahren wurde bei Birgit Feucht aus Krugzell im Oberallgäu Multiple Sklerose (MS) diagnostiziert – eine entzündliche Erkrankung des zentralen Nervensystems, die das Gehirn und das Rückenmark umfasst. Je weiter die Krankheit fortschreitet, desto mehr nehmen die körperlichen Fähigkeiten ab. Oft sind Betroffene auf einen Rollstuhl angewiesen. Feucht will sich nicht einfach ihrem Schicksal fügen – und startete vor gut zwei Jahren eine Spendenaktion, die ihr eine komplexe Therapie im Ausland ermöglichen sollte. Mit Erfolg. Heute sagt die 54-Jährige: „Es geht mir gut. Mein Alltag ist annähernd normal.