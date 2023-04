Krumbach

19:43 Uhr

Wie Ermittler eine Fälscher- und Schleuserbande in Krumbach ausheben

Im Krumbacher Stadtsaal wurden am Mittwoch mutmaßlich illegal in Deutschland arbeitende Personen von Spezialisten erkennungsdienstlich behandelt.

Plus Es geht um Geschäfte mit illegalen Arbeitskräften. Fünf Hauptbeschuldigte wurden bei einer großen Razzia gefasst. Eine der Verdächtigen arbeitete im Landratsamt.

Von Till Hofmann

Konzerte, Theater und Kabarett – der Stadtsaal Krumbach gibt jeder Veranstaltung ein besonderes Flair! So steht es im Internet der Stadt Krumbach. Und so war das auch am Mittwochmorgen mit dem besonderen Flair. Theater wurde allerdings nicht gespielt. Denn die Hauptdarsteller waren keine Schauspieler, sondern Einsatzkräfte von Polizei und Zoll. In einer konzertierten Aktion sind in den beiden Landkreisen Günzburg und Unterallgäu rund zwei Dutzend Privatwohnungen und Firmen durchsucht worden.

Die Ermittler holten zum Schlag gegen die Organisierte Kriminalität aus. Der Vorwurf lautet auf banden- und gewerbsmäßige Urkunden- und Dokumentenfälschung. Außerdem sollen Ausländer vorwiegend aus Osteuropa mithilfe falscher Pässe in Deutschland illegal gearbeitet haben. Die Länder, aus denen die Menschen stammen, gehören nicht der EU an. Arbeit kann deshalb hierzulande nicht einfach aufgenommen werden. Durch die falschen Dokumente wurden die Arbeiter so zu EU-Ausländern und Ukrainern, die sich angeblich vor Beginn des Krieges in "ihrem" Land aufgehalten haben. Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine können in Deutschland ohne größere Formalien arbeiten.

