Alfons Schuhbeck vor Gericht: Was vom Leben des Starkochs übrig ist

Sein Name stand wie kein anderer für die bayerische Sterneküche. In seinen besten Zeiten prägte Alfons Schuhbeck in München einen ganzen Platz, verkaufte tausende Kochbücher und lächelte den Zuschauern in verschiedenen TV-Shows entgegen. Doch inzwischen macht der 76-Jährige vor allem mit seinen Gerichtsprozessen Schlagzeilen.

Nachdem er 2022 bereits zu einer Haftstrafe verurteilt wurde, muss er sich jetzt erneut den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft stellen. Welche Strafe ihm droht und warum er diese vielleicht niemals antreten muss, bespricht Marc Keßler in dieser Folge mit Sarah Ritschel aus dem Münchner Korrespondentenbüro der Augsburger Allgemeinen. Sie war beim Prozess vor Ort und weiß, welche Verbrechen Schuhbeck begangen haben soll und wieso eine schwere Krankheit bei einem spannenden Deal relevant gewesen sein könnte.

