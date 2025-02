So wird KI an Schulen verwendet: Fünf Beispiele aus Bayern

Schulleiter Thomas Hottner erklärt es am Beispiel eines literarischen Klassikers. „Wer Künstliche Intelligenz an Schulen gewinnbringend einsetzen will, kann von Schülern nicht einfach die 15. Abhandlung von ‚Effi Briest‘ verlangen.“ Eine Inhaltsangabe von Fontanes Klassiker spuckt die KI innerhalb von Sekunden aus. Die Eigenleistung der Schülerinnen und Schüler: gleich null. „Man muss herausfordernde Aufgabenstellungen kreieren“, sagt der Leiter der FOS/BOS in Memmingen. „Zum Beispiel könnten die Schüler einen Zusammenhang mit den Frauenrechten von heute untersuchen oder mit dem Gender Pay Gap, dem Lohnunterschied zwischen Männern und Frauen.“ Von der KI eine Grundlage schaffen lassen, eine Gliederung etwa, dann selbstständig weiterdenken, eigene Quellen recherchieren: Das ist das Ziel, dieser Prozess wird in Memmingen auch bewertet. Hottner und sein Team testen KI vor allem in den Fächern Deutsch und Englisch. „Jedem ist klar: Man kommt nicht mehr drumherum, sie an Schulen zu integrieren“, sagt er. Zu sehr sind Programme wie ChatGPT oder Deepseek schon in die Lebenswelt Jugendlicher eingeflochten.

Bayerns Kultusministerin Anna Stolz (Freie Wähler) ist bereit, dafür althergebrachte Leistungsnachweise auf den Prüfstand zu stellen: „Schule verändert sich ständig und deshalb ist es wichtig, auch die Prüfungskultur kontinuierlich weiterzuentwickeln“, sagt sie unserer Redaktion. Dafür laufen und liefen bereits zwei Modellversuche mit insgesamt mehr als 50 Schulen. In einem tüftelten Schülerinnen, Schüler und Lehrkräfte an digitalen Aufgabenformaten, die ebenso wie Referate oder Stegreifaufgaben bewertet werden können. Sie erstellten etwa mithilfe einer Pflanzenbestimmungs-App ein digitales Herbarium oder digitale Selbstporträts im Stil einer vorgegebenen Kunstrichtung, eine zehnte Klasse schuf mithilfe analoger Vokabelsammlungen und einer Software eigene Wortschatzübungen. In einem zweiten Schulversuch wird auch erprobt, wie KI-Werkzeuge Lehrkräften die Arbeit erleichtern können.

Künstliche Intelligenz hilft: Lehrkraft hat mehr Zeit für Schüler

Die FOS/BOS Memmingen ist Teil dieses Versuchs. Für die Lehrkräfte könne KI eine Korrekturhilfe sein, sagt der Schulleiter. „Bei einem Aufsatz etwa kann die KI in einem ersten Schritt prüfen: Ist die Argumentation schlüssig, die Rechtschreibung korrekt?“ Der Schüler bekomme auf diese Weise ein Feedback, das ein Lehrer bei 25 zu korrigierenden Aufsätzen gar nicht so detailliert geben könne. „Die Lehrkraft hat dadurch mehr Zeit für die Schüler und kann ganz gezielt beim Lernbedarf jedes Einzelnen ansetzen.“

Bei Seminararbeiten geht die Memminger Schule ähnlich vor wie einige Hochschulen. Am Campus Neuburg, Teil der Technischen Hochschule Ingolstadt, hat man den Ablauf der Prüfungen angesichts der Möglichkeiten der KI bereits neu organisiert. „Die Leistung der Studierenden, die die Note ausmacht, beschränkt sich nicht mehr nur auf den formulierten Text“, sagt Martin Dirr, Dekan und Professor für nachhaltige Produktentstehung. Vielmehr gebe es künftig wohl eine Art Portfolio-Prüfung, die die Forschungsarbeit über das Semester hinweg betrachtet oder auch ein Kolloquium. Dirr findet es allerdings zwingend notwendig, dass Studierende die Möglichkeiten der KI zu nutzen wissen – aber auch deren Grenzen kennenlernen.

KI im Unterricht: Vergleichbar mit dem Taschenrechner

Thomas Krüger von der Uni Augsburg, Mitglied im Landesvorstand des Verbands Hochschule und Wissenschaft Bayern, spricht sich dafür aus, den Einsatz von KI nicht für jede Prüfungsform zu erlauben. Es komme darauf an, welche Kompetenz jeweils abgeprüft werden soll, sagt er und verweist auf den Taschenrechner. Dessen Einführung an Schulen habe nicht zum Ende, sondern zur Weiterentwicklung des Schulfachs Mathematik geführt und zugleich Übungen im Kopfrechnen nicht nutzlos gemacht. „Das selbstständige Formulieren von wissenschaftlichen Einsichten wird relevant bleiben.“

Zurück an die FOS/BOS in Memmingen: Wer dort einen Blick ins Klassenzimmer wirft, sieht die Schülerinnen und Schüler viel am Smartphone arbeiten – oft an ihrem eigenen Gerät. „Wir haben nach wie vor keine 1:1-Ausstattung mit Tablets“, beklagt Hottner. „Es würde die Arbeit aber deutlich erleichtern, wenn jeder Schüler dasselbe Endgerät von der Schule bekäme.“ Nachholbedarf, das zeigen die Schulversuche, besteht auch noch bei Fragen der Rechtssicherheit im Bereich der Notengebung und des Datenschutzes. Erst, wenn solche Fragen geklärt sind, werden digitale Leistungsnachweise flächendeckend möglich. „Eins ist sicher“, sagt Schulleiter Hottner: „Die KI wird immer ein Hilfsmittel sein. Noten zu geben, das wird die Aufgabe der Lehrkraft bleiben.“