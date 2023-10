Schwaben bekommt zwei KI-Zentren in Neu-Ulm und Kempten

Seit zwei Jahren unterstützt das Digitalministerium Mittelständler dabei, künstliche Intelligenz in ihren Betrieben anzuwenden. Nun soll es zwei neue Anlaufstellen in Neu-Ulm und Kempten geben.

Derzeit nutzen nur 13 Prozent der Firmen in Deutschland künstliche Intelligenz (KI), neun Prozent planen den Einsatz. Das geht auf Zahlen des Ifo-Instituts zurück. Geht es nach der bayerischen Digitalministerin Judith Gerlach ( CSU), sollen noch viel mehr Betriebe von KI profitieren.

Mit künstlicher Intelligenz Arbeitsabläufe erleichtern

Seit zwei Jahren bringt ihr Haus über das Projekt "KI-Transfer Plus" mittelständische Unternehmen mit Technologie-Experten zusammen. Gemeinsam loten sie Möglichkeiten aus, wie künstliche Intelligenz im Arbeitsalltag eingesetzt werden kann, um etwa Arbeitsabläufe zu erleichtern. Ein Landtechnik-Hersteller aus der Oberpfalz etwa nutzt die Technologie. Seine Maschinen erkennen so Unkraut und können es entfernen – ohne, dass der Einsatz von Pestiziden notwendig wäre.

Nun sollen auch Mittelständler in Schwaben die Möglichkeit bekommen, künstliche Intelligenz verstärkt einzusetzen. Bayernweit fördert das bayerische Digitalministerium den Aufbau fünf neuer KI-Regionalzentren. Zwei davon entstehen an den Hochschulen in Neu-Ulm und Kempten. Weitere Zentren sind in Ingolstadt, Würzburg und Nürnberg geplant. 5,3 Millionen Euro stellt das Ministerium dafür bis zum Juni 2025 zusätzlich bereit.

Kleine Unternehmen sollen auf Know-how bayerischer Forschungseinrichtungen zugreifen können

„ Bayerns Stärke ist der Technologietransfer – und hier haben wir einen einzigartigen Ansatz in Deutschland. Deshalb freue ich mich sehr, dass wir ihn weiter ausbauen können", sagt Gerlach unserer Redaktion. Sie spricht von einer "wichtigen Zukunftsinvestition für unseren Mittelstand". Und: "Wir ermöglichen noch mehr kleinen und mittelständischen Unternehmen Zugriff auf das große Know-how bayerischer Forschungs- und Wissenschaftseinrichtungen."

Judith Gerlach (CSU), Digitalministerin von Bayern. Foto: Daniel Karmann, dpa

Auch Wissenschaftsminister Markus Blume lobt die Zusammenarbeit zwischen den Technologietransferzentren der Hochschulen, die es bereits in München, Regensburg und Aschaffenburg gibt, und der regionalen Wirtschaft. "In Bayern sind Wissenschaft und Wirtschaft eng verknüpft. Das bringt Wertschöpfung und ist ein zentraler Baustein für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit unserer kleinen und mittleren Unternehmen."

