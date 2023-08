Polizei fasst mutmaßlichen Brandstifter nach Bränden

Die Polizei in Oberfranken hat einen mutmaßlichen Brandstifter gefasst.

Der 25-Jährige soll Ende Juli eine mit Heuballen gefüllte Holzhütte und eine Holzlege in Kulmbach in Brand gesetzt haben, wie ein Sprecher der Polizei am Dienstag mitteilte. Ein Ermittlungsrichter habe bereits am vergangenen Freitag einen Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt. Die Polizei ermittele noch, ob er auch für weitere Brände verantwortlich sei.

(dpa)