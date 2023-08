Kulmbach

vor 34 Min.

Zwei Tote in brennendem Haus gefunden

In einem brennenden Haus in Oberfranken sind am Mittwochmorgen zwei Tote gefunden worden.

Wie die Polizei mitteilte, werde noch ermittelt, ob der Brand in Kulmbach die Todesursache war und was diesen auslöste. Zum Alter und Geschlecht der Toten machte die Polizei zunächst keine Angaben. Die Opfer müssten erst noch identifiziert werden. Nachbarn hatten das Feuer kurz nach 3 Uhr gemeldet. Das Einfamilienhaus stand in Vollbrand. Etwa 130 Feuerwehrleute konnten ein Übergreifen auf Nachbargebäude verhindern. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden auf etwa 300.000 Euro. (dpa)

