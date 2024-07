Konzert von Michael Patrick Kelly wegen Krankheit abgesagt

Ein Open-Air-Konzert von Sänger Michael Patrick Kelly («Beautiful Madness») ist kurzfristig wegen Krankheit des Künstlers abgesagt worden. Der 46-Jährige sollte am Abend im Barockgarten des Festspielhauses Neuschwanstein auftreten. «Leider müssen wir das Konzert von Michael Patrick Kelly heute in Füssen auf Grund von Krankheit ersatzlos absagen», teilte der Veranstalter Allgäu Concerts am Nachmittag auf Facebook mit. «Michael Patrick Kelly wünschen wir eine gute und baldige Besserung!» Weitere Informationen waren zunächst von dem Management des Sängers nicht zu erhalten.

Die Polizei befürchtete wegen der kurzfristigen Absage, dass zahlreiche Fans, die diese Entwicklung nicht mitbekommen haben, dennoch nach Füssen fahren und für ein Verkehrschaos sorgen könnten. «Die Polizei Füssen bittet alle Karteninhaber, von einer Anfahrt an den Veranstaltungsort abzusehen», teilten die Beamten mit.

Der Garten des Festspielhauses am Forggensee direkt gegenüber dem weltberühmten Märchenschloss wird seit einigen Jahren im Sommer für Open-Air-Konzertreihen genutzt. Die Auftritte von nationalen und internationalen Musikern sorgen regelmäßig für lange Staus, wenn Tausende Konzertbesucher in der ländlichen Region mit Autos oder Bussen zum Festspielhaus kommen. Erst am Mittwoch hatte der Auftritt des britischen Popstars Sting für zahlreiche Staus in Füssen und der Umgebung gesorgt.