Kulturzentrum Gasteig muss neuen Chef suchen

Max Wagner will als Chef des Kulturzentrums Gasteig in München ausscheiden.

Er habe den Aufsichtsrat um eine vorzeitige Auflösung seines Vertrages gebeten, teilte er am Mittwoch in München mit. Die Aufsichtsratsvorsitzende und Bürgermeisterin Katrin Habenschaden (Grüne) lobte die Arbeit des 53-Jährigen: "In seine Zeit fallen etwa der internationale Architekturwettbewerb zur Umgestaltung des Gasteig und die fortgeschrittenen Planungen zur Umsetzung der Sanierung, ebenso wie der Bau und der erfolgreiche Start des Ausweichstandortes Gasteig HP8, um den uns weltweit viele Städte beneiden."

Wagner wurde im März 2016 erst stellvertretender Geschäftsführer, ein Jahr später wurde er Chef des Kulturzentrums, das den Angaben zufolge das größte in Europa ist und Kulturinstitute wie die Stadtbibliothek beherbergt sowie Spielstätte der Münchner Philharmoniker ist. Dass Wagner nun ausscheidet, begründet er mit dem Wunsch nach neuen Herausforderungen. "Das ist ein guter Zeitpunkt, um die Verantwortung in neue Hände zu legen, die das mit frischer Kraft vorantreiben können." Der Gasteig HP8 habe sich zu einem neuen kulturellen Anziehungspunkt entwickelt. Auch die Pläne für einen sanierten Gasteig lägen vor.

Am Dienstag ist die Personalie Thema beim Aufsichtsrat der Gasteig München GmbH. Der markante Bau sorgt schon länger für Diskussionen. Die für rund 450 Millionen Euro geplante Sanierung stockt, auch weil sich kein Investor fand. Bis zum Herbst soll die Verwaltung dem Stadtrat ihre Pläne für das weitere Vorgehen vorlegen. Seit 2021 wurde das Ausweichquartier samt Isarphilharmonie eröffnet. Im Stammhaus gibt es Konzepte für die Zwischennutzung.

(dpa)