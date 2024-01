Preise für Kunsthandwerk verliehen

Der Hessische Staatspreis für deutsches Kunsthandwerk geht an einen Schreinermeister aus Garmisch-Partenkirchen für Dosen aus Span- und MDF-Platten.

Der hessische Wirtschaftsminister Kaweh Mansoori ( SPD) übergab den Preis am Freitag bei der Konsumgütermesse Ambiente in Frankfurt an Christoph Leuner. Platz zwei und drei gingen an den Gold- und Silberschmiedemeister Philipp Gröninger aus dem Westerwaldkreis für eine handgeschmiedete Kaffeepresse und an Handweberin Dora Herrmann aus der Region Hannover für eine Decke aus regionaler Wolle.

Die Preisträger spiegelten die Vielfalt des Kunsthandwerks wider, sagte Mansoori laut Mitteilung. Die Preisgelder wurden in diesem Jahr von 8500 Euro auf 13 000 Euro erhöht. Laut Ministerium hatten rund 150 Kunsthandwerker und -handwerkerinnen Arbeiten eingereicht.

(dpa)