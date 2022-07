Rattle kämpft mit Flashmob für neues Konzerthaus in München

Star-Dirigent Sir Simon Rattle hat mit einem Flashmob in München ein Zeichen im Streit um das neue Konzerthaus gesetzt.

Mit dem spontanen Konzert wolle man in "beschwingter Weise auf das große Bedürfnis" nach dem Konzerthaus für ganz Bayern aufmerksam machen, erklärte das Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks (BRSO).

Das Orchester spielte am Freitag vor dem Riesenrad am Münchner Werksviertel Titel aus Star Wars und Indiana Jones, Menschen aus den umliegenden Büros und Künstlerateliers blieben stehen und hörten zu. Mit dabei waren auch das Bayerischen Landesjugendorchester (BLJO) und Mitglieder mehrerer Laienensembles.

Derzeit ist das Konzerthaus noch in der Planungsphase. Unter anderem soll das BRSO unter der künftigen Leitung von Rattle dort eine Heimat finden. Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hatte im März in Bezug auf den Neubau eine "Denkpause" gefordert und die Finanzierung infrage gestellt. Dies hatte große Kritik in der Kulturszene hervorgerufen. Auch Rattle hatte gesagt, er hoffe weiter auf den Bau.

