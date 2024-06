Neuer Leiter für Münchner Lach- und Schießgesellschaft

Ärger, Insolvenz, neue Leitung - hinter der Münchner Lach- und Schießgesellschaft liegt eine turbulente Zeit. Doch der Blick in die Zukunft ist optimistisch.

Die Münchner Lach- und Schießgesellschaft bekommt einen neuen Chef. Der Kabarettist André Hartmann wird neuer künstlerischer Leiter, wie die legendäre Kabarettbühne am Montag mitteilte. Der bisherige Leiter, Christian Schultz, hatte zuvor seinen Abschied angekündigt. "Die Lach- und Schieß hat eine Zukunft - und die schaut nicht einmal schlecht aus", heißt es in der Mitteilung. Das liege auch an "beachtlichen Finanzmitteln", die durch Spenden und Darlehen zusammengekommen seien.

Das traditionsreiche Haus hatte 1956 unter anderem mit Dieter Hildebrandt, Klaus Havenstein, Hans Jürgen Diedrich, Ursula Herking und Regisseur Sammy Drechsel ihren Anfang genommen. Trotz mancher Krisen und Wechsel im Team wurde das Theater zur Legende. Vor allem Hildebrandt war mit seinen Auftritten stets Garant für ein volles Haus. Nach seinem Tod 2013 wurde es zunehmend schwierig, den kleinen Saal zu füllen.

Die Lach- und Schießgesellschaft hatte im Februar 2023 Antrag auf Insolvenz gestellt. Vorausgegangen war ein zähes Ringen um die Zukunft der Bühne durch die teilweise zerstrittenen früheren Gesellschafter, zu denen auch Kabarettist Bruno Jonas gehörte.

Mit Bruno Jonas und einem ganz besonderen Gast ist für den Mai kommenden Jahres auch bereits eine spezielle Veranstaltung geplant, wie die Bühne mitteilte: Gemeinsam mit dem Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, soll es im Silbersaal des Deutschen Theaters, einer Ausweichspielstätte der Bühne, einen Abend zum 100. Geburtstag von Hanns Dieter Hüsch geben.

