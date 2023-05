Staatliche Museen ziehen positive Besucher-Bilanz

Kunstminister Klaus Blume (CSU) sieht die staatlichen Museen in Bayern nach der Corona-Pandemie auf einem guten Weg.

Im vergangenen Jahr wurden den Angaben zufolge mehr als zwei Millionen Besucherinnen und Besucher gezählt, mehr als doppelt so viele wie 2021. "Ich bin optimistisch, dass wir im Ausstellungsjahr 2023 das Vor-Corona-Niveau erreichen werden", sagte Blume am Sonntag in München.

Viel Zuspruch gab es nach Angaben des Ministeriums für die Pinakothek der Moderne und die Alte Pinakothek, die Glyptothek und die Staatlichen Antikensammlungen, allesamt in München. Auch das Bayerische Haus der Geschichte in Regensburg habe sich großer Beliebtheit erfreut. Erst vor kurzem wiedereröffnet wurde die Staatsgalerie Aschaffenburg im Schloss Johannisburg.

(dpa)