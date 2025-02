Über 200.000 Euro – Skulpturen in Oberfranken gestohlen

Nach einer Kunstausstellung in der Stadthalle in Kulmbach haben Unbekannte eine Transportbox mit Skulpturen im Wert von über 200.000 Euro gestohlen. Der Aussteller packte die Ware am Sonntagabend für den Abtransport kurz davor in eine graue Plastikbox, wie die Polizei mitteilte. Danach ließ der 67-Jährige die Box für ein paar Minuten unbeaufsichtigt, um sein Auto zu holen. Als er zurückkam, war die Box verschwunden.

Skulptur Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadthalle Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Oberfranken Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis