Neuer Bayerischer Kunstpreis an Bestsellerautorin

Die Bestseller-Autorin Tanja Kinkel («Die Puppenspieler») erhält den neu geschaffenen Bayerischen Kunstpreis. «Was sie schreibt, wird begeistert gelesen. Sie vereint präzise Recherche, erzählerische Tiefe und ein unverwechselbares Gespür für Themen», sagte Kunstminister Markus Blume (CSU) über die Preisträgerin, die in Bamberg geboren wurde und seit vielen Jahren in München lebt.

Blume nannte die Schriftstellerin eine Meisterin ihres Fachs. Ihre Romane zögen Millionen Menschen in ihren Bann und eröffneten Welten «von der Gründung Roms bis zum Erwachen der deutschen Demokratie 1848, wie es ihr jüngster Roman "Im Wind der Freiheit" eindrucksvoll zeigt.»

Preis quer durch die Kunstszene

Mit dem Bayerischen Kunstpreis will der Freistaat die Kunstszene im Land quer durch verschiedene Sparten würdigen. Kinkel wird in der Kategorie Kreatives Schaffen ausgezeichnet. Weitere Bereiche sind Ausstellung, Stimme, Innovation, Programm, Kulturbotschafter, Performance und Besonderer Ort.

Eine Jury entscheidet über die Vergabe der Ehrungen, die mit einem Preisgeld von je 10.000 Euro verbunden sind. Hinzu komme der undotierte Ehrenpreis des Ministerpräsidenten, teilte das Kunstministerium mit. Erstmals verliehen werden soll die Ehrung am 18. November im Bergson Kunstkraftwerk. Zudem ist eine Live-Übertragung in der ARD Mediathek geplant.

Icon vergrößern Im Bergson Kunstkraftwerk soll der Bayerische Kunstpreis verliehen werden. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Im Bergson Kunstkraftwerk soll der Bayerische Kunstpreis verliehen werden. (Archivbild) Foto: Peter Kneffel/dpa