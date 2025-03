Hund sperrt Mutter auf Balkon aus - drinnen wartet Säugling

Eine junge Mutter ist in München wohl von ihrem Hund auf dem Balkon ausgesperrt worden. Die Frau habe am Montagabend nicht in ihre Wohnung zurückgekonnt, da die Balkontüre von innen verschlossen war, teilte die Feuerwehr mit.

Vermutlich hatte ihr Hund die Türe mit seiner Schnauze geschlossen und obendrein den Hebel umgelegt. In der Wohnung befand sich der sechs Monate alte Säugling. Die Mutter alarmierte die Feuerwehr und die Kräfte rückten an.

Die eigentliche Retterin war die Nachbarin

Zwar öffneten die Feuerwehrleute die Wohnungstüre, doch der Hund war laut Mitteilung nicht bereit, sie eintreten zu lassen. Erst eine Nachbarin, die das Tier kannte, schaffte es, den Hund zu beruhigen. Ihr gelang es, die Balkontüre zu öffnen - und die junge Mutter konnte zurück zu ihrem Baby.