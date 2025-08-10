Zwölf Tonnen Weizen auf Bundesstraße verloren

Rund zwölf Tonnen Weizen hat ein Traktorgespann auf einer Bundesstraße bei Vilsbiburg (Landkreis Landshut) verloren. Aus bislang unklaren Gründen kippte der zweite Anhänger während der Fahrt nach rechts, wie die Polizei mitteilte. Durch den Druck der Ladung sei der Anhänger dann vollends umgekippt. Die Ladung habe sich auf der Straße und im Graben verteilt.

Die B299 war für die anschließenden Aufräumarbeiten rund zweieinhalb Stunden gesperrt, wie es weiter hieß. Bei dem Anhänger geht die Polizei von einem Totalschaden aus. Der Wert der tonnenschweren Ladung wird mit mehreren tausend Euro angegeben.