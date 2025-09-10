Icon Menü
Nackt-Yoga in der Öffentlichkeit: Frau erhält Anzeige

Yoga wird in den meisten Fällen in Sportkleidung betrieben. Eine Frau aus der Oberpfalz ließ jetzt für ihre Übungen die Hüllen fallen. Das beschäftigt nun die Polizei.
Von dpa
    Die ungewöhnliche Yoga-Session der Frau beschäftigt jetzt die Polizei. (Symbolbild)
    Die ungewöhnliche Yoga-Session der Frau beschäftigt jetzt die Polizei. (Symbolbild) Foto: Daniel Vogl/dpa

    Weil sie in der Öffentlichkeit nackt Yogaübungen gemacht hat, hat eine Frau aus der Oberpfalz eine Anzeige erhalten. Die 39-Jährige soll vor dem Haus einer anderen Frau, mit der sie sich im Streit befindet, die Übungen gemacht haben, wie die Polizei mitteilte.Demnach habe sie dabei ihr Gesäß absichtlich der Bewohnerin des Hauses in Sulzbach-Rosenberg entgegengestreckt. Die Polizei ermittelt nun wegen Erregung öffentlichen Ärgernisses.

