Kurioser Vorfall Kuh auf falscher Weide - Polizeieinsatz nach Bauern-Streit

Wegen unerlaubter Grenzübertritte ist die Polizei in Oberpfalz immer wieder gefordert. Doch dieses Mal befindet sich eine Kuh am falschen Ort - was bei den Weidebesitzern für Differenzen sorgt.