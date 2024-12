Frau fährt betrunken zu Polizeieinsatz

Eine Frau ist betrunken mit ihrem Auto zu einem Polizeieinsatz in Ebensfeld (Landkreis Lichtenfels) gefahren. Die 60-Jährige habe den Notruf gewählt und sei dann selbst mit ihrem Wagen an den Einsatzort gekommen, teilte die Polizei mit. Die Beamten bemerkten den Angaben zufolge direkt, dass die Frau nach Alkohol roch. Ein Alkoholtest nach Ende des eigentlichen Einsatzes habe am Freitag rund ein Promille ergeben.

Die 60-Jährige müsse nun mit einem Fahrverbot rechnen, erklärte eine Sprecherin der Polizei. Zu welchem Vorfall die Frau die Beamten rief, war zunächst unklar. Die Sprecherin wollte hierzu keine näheren Angaben machen.