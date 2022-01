Geimpft am 03.26.2021: Ärztin fliegt mit falschem Impfpass auf

Urkundenfälschung klingt bürokratisch, kann aber selbst für die Polizei unterhaltsam sein. Das beweisen zwei aktuelle Fälle aus Bayern.

In Zeiten, in denen Menschen allerorten nach Impfnachweisen gefragt werden, aber längst nicht alle Menschen einen solchen vorweisen können, kommt es mitunter zu kuriosen Vorfällen. So auch am Münchner Flughafen, wie die Polizei am Mittwoch berichtete.

Dort war die Mitarbeiterin einer Fluggesellschaft misstrauisch geworden, als sie den Impfnachweis einer 70 Jahre alten Frau kontrollierte. Zwar war dort dokumentiert, dass die Seniorin zweimal gegen das Coronavirus geimpft worden sei, allerdings weckte ein genauer Blick auf das Datum der jeweiligen Impfung Zweifel bei der Airline-Angestellten.

Demnach hatte die 70-Jährige ihre erste Spritze am 01.15.2021 bekommen, die zweite elf Monate später am 03.26.2021. Darauf angesprochen, erklärte die Frau, eine Ärztin, dass sie sich nicht mehr an das genaue Datum der Impfung erinnern könne, wohl aber daran, dass sie nicht den Impfstoff von Biontech/Pfizer bekommen habe. Auf den sei sie nämlich allergisch. Dumm nur, dass sie laut ihrem offensichtlich gefälschten Impfpass genau dieses Vakzin erhalten hatte.

Klitschkos Führerschein im Allgäu?

Die Polizei fand außerdem noch heraus, dass die Impfung in einer Düsseldorfer Arztpraxis stattgefunden haben soll, die seit vier Jahren geschlossen ist. Die Beamten zeigten die Frau wegen des Verdachts der Urkundenfälschung an und nahmen ihr den Impfpass sowie die weiteren vorgezeigten Nachweise ab.

Diesen gefälschten ukrainischen Führerschein fanden Beamte der Grenzpolizeigruppe Flughafen Memmingen am Airport. Foto: Kevin Bäckerbauer/gpg Memmingen

Dass derart laienhaft gefälschte Dokumente keine Seltenheit sind, beweist ein ähnlich gelagerter Fall aus Memmingen, über den die Polizei unlängst berichtete. Dort wurde am Allgäu Airport ein ukrainischer Führerschein gefunden, der die Beamtinnen und Beamten stutzig machte. Denn auf dem Foto blickte ihnen der ehemalige Profiboxer Vitali Klitschko entgegen, der in seinem Heimatland offenbar über eine unmenschlich lange Fahrerlaubnis verfügt: Als Ablaufdatum stand 12.12.3000 auf dem Führerschein. Vitali Klitschko wäre dann 1029 Jahre alt. (mit jsto)

