Mann gibt sich als Prophet aus und will Kirchen segnen

Mit einer Sprühflasche voll Wasser wollte ein Mann zwei Kirchen am Bodensee segnen. Wie die Polizei mitteilte, sprühte der 48-Jährige am Montag zunächst Wasser auf den Altar der Franziskanerkirche in Überlingen (Bodenseekreis). Als er den Altarraum betrat, wurde ein Alarm ausgelöst. Die Polizei fing den Mann daraufhin kurze Zeit später am Überlinger Münster ab und untersagte ihm weitere derartige «Segnungen».

Der Mann habe sich als Prophet bezeichnet und gesagt, er habe einen Auftrag «von oben». Laut einem Polizeisprecher war der Mann vermutlich psychisch verwirrt. Zu Schaden gekommen sei niemand. Falls er nochmals derartig auffalle, könne der 48-Jährige in Polizeigewahrsam genommen werden.