Kurioses

vor 52 Min.

Postbote soll knapp 1000 Briefe entsorgt haben

Ein bislang unbekannter Postbote soll in München an die 1000 Briefe in Kleidercontainern und Mülltonnen entsorgt haben.

Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, habe eine Anwohnerin den Vorfall am Freitagnachmittag beobachtet und die Polizei alarmiert. Die Beamten hätten daraufhin im Münchner Stadtteil Neuhausen die noch zuzustellenden Briefe entdeckt. Die Kriminalpolizei ermittle nun wegen der Verletzung des Post- und Fernmeldegeheimnisses und suche nach Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Mitteilung der Polizei (dpa)

