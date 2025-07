Blinker, Lederwerkzeug oder eine Autobatterie: Airport München versteigert am Wochenende Fundsachen

Am kommenden Wochenende versteigert der Flughafen München angesammelte Fundsachen. Die Aktion kündigte der Airport in einer Mitteilung an. Interessierte können demnach um ein Sammelsurium aus kuriosen Gegenständen bieten, die vor Abflug oder nach der Landung in der Landeshauptstadt verloren gegangen sind.

Alle bei der Auktion versteigerten Fundsachen werden seit mindestens einem halben Jahr gelagert und überschreiten damit die in solchen Fällen geltende Aufbewahrungspflicht, betonten die Veranstalterinnen und Veranstalter.

Flughafen München versteigert Fundsachen: Kuriose Gegenstände stehen zur Auswahl

Unter den Fundsachen seien wieder unterschiedlichste Gegenstände, heißt es in der Ankündigung. Ersteigert werden könnten zum Beispiel mehrere Armbanduhren, Werkzeuge für die Bearbeitung von Leder oder Schmuck, Navigationsgeräte, ein Fernseher oder ein Pokerspiel.

Zudem dürften alle fündig werden, die gern an ihrem Auto oder Motorrad schrauben. Am Airport verloren gegangen seien nämlich Blinker, ein KFZ-Auslesegerät oder eine 12V-Autobatterie. Für Outdoorfans habe der Flughafen außerdem ein Zelt, einen Schlafsack, eine Luftmatratze und einen Gaskocher im Angebot.

Versteigert würden schließlich erneut Überraschungskoffer mit unbekanntem Inhalt. Einige davon sollen nach bestimmten Themen sortiert sein.

Airport-Auktion findet am Samstag auf dem Siedlerfest am Karlsfelder See statt

Die Auktion findet am kommenden Samstag, den 12. Juli, auf dem Siedlerfest am Karlsfelder See statt. Interessierte könnten die Fundsachen zwischen 10.30 und 12.30 Uhr unter die Lupe nehmen. Jeweils die meistbietende Person bekomme dann den Zuschlag. Verkauft werde ausschließlich in bar. Der Flughafen kündigte zudem an, einen Teil der Erlöse für karitative Zwecke in der Region des Airports nutzen zu wollen.

Verlorengegangene Gegenstände kommen am Münchner Flughafen regelmäßig unter den Hammer. Bei der letzten Auktion auf dem Volksfest Wartenberg im Juni konnten Interessierte unter anderem um eine Kuckucksuhr oder eine Spielekonsole bieten. Aber auch eine Kettensäge oder eine Drohne wurden bei einer solchen Gelegenheit bereits versteigert.