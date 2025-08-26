Zwei Grad bis Hitzegewitter: Wetterumschwung zur Wochenmitte

Nachdem Hoch „Mareike“ am Wochenende für kühlere Temperaturen in Bayern gesorgt hat, ist es zum Wochenstart wieder wärmer in Bayern geworden: Über viel Sonne könnten sich die Bayern freuen. Nur teilweise zogen lockere Quellwolken oder Schleierwolken über den Himmel im Freistaat. Mit angenehmen 21 bis 26 Grad zeigte sich der August nochmal von seiner sonnigen Seite. Von der großen Hitze, die Bayern im Sommer zeitweise fest im Griff hatte, sind diese Temperaturen allerdings weit entfernt.

Sommerlich warm plus gelegentliche Wolkenfelder: Wetterumschwung naht

Sonnig und noch einmal wärmer geht es weiter am Dienstag. Dem DWD-Bericht zufolge soll es in Bayern viel Sonnenschein geben, nur unterbrochen von einigen losen Wolkenfeldern. Zumindest in den Alpen könnte es allerdings regnen. Der DWD schreibt von einem geringen Schauerrisiko. Gleichzeitig steigen die Temperaturen auf höchstens 23 bis 28 Grad.

Nachts sinken die Werte auf elf oder 17 Grad. Während es überall in Bayern bewölkt bleibt, soll es im Westen des Freistaats im Verlauf der Nacht außerdem Regen geben. Auch einige Gewitter sind dann möglich.

Gewitter und Starkregen ab Mittwoch

Am Mittwoch steigen die Temperaturen erneut und bringen einen Wetterumschwung mit. Satte 24 bis 29 Grad soll das Thermometer höchstens anzeigen. Zu Beginn des Tages müssen die Bayern aber noch mit einigen Regenschauern, vereinzelt auch Gewittern rechnen. Aus südwestlicher Richtung weht ein schwacher bis mäßiger Wind, bei Gewittern kann es zu starken Böen kommen.

In der Nacht zu Donnerstag können sich vor allem Niederbayern und das östliche Oberbayern über Lücken in der Wolkendecke freuen. An einigen Stellen bildet sich Nebel, was besonders auf den Straßen gefährlich werden kann. Im Rest Bayerns bleibt es eher wolkenverhangen, teilweise wird es gewittern und regnen. Die Tiefstwerte liegen hier zwischen elf und 18 Grad.

DWD: Sommerliche Temperaturen, aber weiterhin Gewitter

Insgesamt warnt der DWD ab Mitte der Woche vor starken bis schweren Gewittern. Sturmböen und Hagel können dem Bericht zufolge auch über Bayern ziehen. Dazu können Teile Deutschlands von mehreren Stunden Starkregen am Stück betroffen sein. Dem DWD zufolge ändert sich an den ungemütlichen Wetteraussichten Mitte der Woche zunächst nicht viel. Auch am Donnerstag können Gewitter über Bayern ziehen. Die Temperaturen liegen zwischen 20 und 26 Grad und bleiben damit angenehm sommerlich. Sogar für das kommende Wochenende warnt der Deutsche Wetterdienst bereits vor einem erhöhten Gewitterrisiko und stürmischem Wetter.